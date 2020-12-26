"TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI UNUTULMAYACAK"

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ODATV'NİN ALGISI ÇÖKTÜ

Tüm bu yaşananlar göz önündeyken aşı karşıtı yayınlara da imza atan ODA TV, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan dahil kimseyle görüşmediğini Türk medyasına konuşmadığını iddia etmişti. ODA TV'nin her zamanki gibi Türkiye karşıtı olarak yapmak istediği algı operasyonu bu akşam çöktü.