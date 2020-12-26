Dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgınına karşı herkesin umudu geliştirilecek aşılar. O aşılardan birinin arkasında ise Türk bilim insanının imzası var. Almanya'daki BioNTech firmasının sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türezi Pfizer ile birlikte koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi. Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği aşının koruma seviyesi yüzde 95'ten fazla.
TÜRKİYE VE DÜNYA GURUR DUYUYOR
Prof. Dr. Uğur Şahin'in bu başarısıyla Türkiye başta olmak üzere aşıyı bir umut olarak bekleyen insanlık da gurur duyuyor.
TÜRK MEDYASINDA İLK KEZ INBUSINESS'A KONUŞTU
Prof. Dr. Uğur Şahin, aşıyı bulduğunu henüz açıklamamışken geçtiğimiz kasım ayında yayın hayatına başlayan Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni ekonomi dergisi inbusiness'a konuşmuştu.
Şahin, inbusiness'a "Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
FAHRETTİN KOCA AŞI İÇİN İMZALARIN ATILDIĞINI DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu önceki gün açıkladığını anımsattı.
Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."
Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.
"TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI UNUTULMAYACAK"
Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
ODATV'NİN ALGISI ÇÖKTÜ
Tüm bu yaşananlar göz önündeyken aşı karşıtı yayınlara da imza atan ODA TV, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan dahil kimseyle görüşmediğini Türk medyasına konuşmadığını iddia etmişti. ODA TV'nin her zamanki gibi Türkiye karşıtı olarak yapmak istediği algı operasyonu bu akşam çöktü.
Prof. Dr. Uğur Şahin, önceki gün Anadolu Ajansına verdiği röportajın ardından bu akşam üzeri A Haber canlı yayınına bağlanıp yarım saatten fazla bir süre kendisine aşı
ve çalışmaları hakkında sorulan soruları yanıtladı.