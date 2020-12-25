Artık aşı bulmaktan vazgeçen Ovalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"KOKTEYL ANTİKOR İLE AKCİĞERLERİM 72 SAATTE TERTEMİZ OLDU"
"İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm.
OVALI İDDİASI: AŞILAR ÇÖPE GİDECEK