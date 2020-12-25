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    • 25.12.2020 23:06
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    yı bir türlü bulamayan yine gündem oldu: Yaptığım ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu

    Prof. Dr. yine gündeme girmeyi başardı. Bu kez konu yine değil. e yakalandığını iddia eden Ovalı, yaptığı ile virüsü 5 gün içerisinde yendiğini ileri sürdü. Mart ayında aşı vaadiyle nisanlara umut aşılayan Ercüment Ovalı, 'nın kokteyline izin vermediği ithamında da bulundu.

    Ovalı yine gündeme girmeyi başardı

    Aşızede olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, muhalif medyanın dilinden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çalışan muhalif Yeniçağ'ın haberine göre Ovalı, akciğerlerine inen koronavirüsü kendi ürettiği kokteyl ile 72 saatte yendiğini öne sürdü.,

    Artık aşı bulmaktan vazgeçen Ovalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "KOKTEYL ANTİKOR İLE AKCİĞERLERİM 72 SAATTE TERTEMİZ OLDU"

    "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm.

    OVALI İDDİASI: AŞILAR ÇÖPE GİDECEK

    Mutasyonlar aşının etkinliğini azaltacak, mutasyon artar ve devam ederse ilk üretilen aşılar çöpe gidecek ve her yıl mutasyona göre yeni aşı üretilmesi gerekecek."
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    Haberler Güncel Aşıyı bir türlü bulamayan Ercüment Ovalı yine gündem oldu: Yaptığım kokteyl ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu