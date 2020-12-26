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    • 26.12.2020 20:48
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    koronavirüs testi ibraz zorunluluğu tarihini güncelledi!

    tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen negatif test zorunluluğu tarihini güncellendi. Yapılan değişiklik 'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

    THY o tarihi güncelledi

    tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen negatif test zorunluluğu tarihini güncellendi.

    Yapılan değişiklik 'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

    2 GÜN ERTELENDİ
    Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a ertelendi.

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    Haberler Güncel THY koronavirüs PCR testi ibraz zorunluluğu tarihini güncelledi!