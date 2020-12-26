Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen negatif PCR test zorunluluğu tarihini güncellendi.

Yapılan değişiklik THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

2 GÜN ERTELENDİ

Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a ertelendi.