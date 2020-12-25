



Prof. Dr. Uğur Şahin, salgına karşı ilk aşıyı geliştirdi. Tarihe geçti. İngiltere'de Türk taksici, 222 gün entübe edilip uyutuldu. Hastanede en uzun kalan hasta oldu. Türk şoför, karantinada kahvaltı yaptı. Sofrayı gören İngilizler hayran kaldı.



BULDU

Biontech'in sahibi Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, Covid aşısını buldu. 7.5 milyar insanın umudu oldu.