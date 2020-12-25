Prof. Dr. Uğur Şahin, salgına karşı ilk aşıyı geliştirdi. Tarihe geçti. İngiltere'de Türk taksici, 222 gün entübe edilip uyutuldu. Hastanede en uzun kalan hasta oldu. Türk şoför, karantinada kahvaltı yaptı. Sofrayı gören İngilizler hayran kaldı.
BULDU
Biontech'in sahibi Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, Covid aşısını buldu. 7.5 milyar insanın umudu oldu.
YATTI
Ali Sakallıoğlu, 7 ay önce Covid'e yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Hastalığı yenince manşetlere çıktı: O gerçek bir kahraman
YEDİ
İngiltere, Avrupa'yla trafiği kapattı. Yolda kalan Türk şoför, deposunu açtı. Çayını demledi, sucuğa yumurta kırdı. İngilizler haber yaptı: Türkler kahvaltıdan taviz vermiyor.
AŞIRI PARA
Coronavirüs hayatımızı değiştirdi. 1.7 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Aşıyı bulan bilim insanları ise servetine servet ekledi. Forbes, sağlık sektöründe öne çıkan 50 yeni milyarderi listeledi. COVİD-19 aşısını bulan Türk bilim insanı ve BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ilk sıraya yerleşti. İkinci isim ise virüse karşı yüzde 95 başarı gösteren Moderna aşısının sahibiydi...
UĞUR ŞAHİN
Net Serveti: 4.2 milyar dolar
Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip. BioNTech'in hisseleri, aşı bulunduğu tarihten bu yana yüzde 160 yükseldi.
Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech şirketinin değeri bugün 20 milyar Euro...
STEPHANE BANCEL
Net serveti: 4.1 milyar dolar
Şirketin yüzde 6 hissesine sahip. Moderna'nın değeri, geçen yıldan bu yana yüzde 550 arttı.
Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, Coronavirüs'ü bitiren aşıyı geliştirdi. Dünyayı değiştirdi. Almanya'nın dev yayınevi Axel Springer, çifte 'başarılarıyla toplumu cesaretlendirme' ödülünü verdi.
ADI O SOKAĞA VERİLDİ
Türk bilim insanı ve BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, Coronavirüs'ü bitirecek aşıyı geliştirdi. İsmi, doğduğu ve 4 yaşına kadar zamanını geçirdiği sokağa verildi. (MELİH TORUNLAR)