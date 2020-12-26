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    açıkladı: , Biontech ile anlaşma imzaladı

    , Biontech ile anlaşma imzaladı. Prof. Dr. Şahin, bir hafta içinde 550 bin, mart sonuna kadar da 4.5 milyon aşının gönderileceğini açıkladı. Şartlara göre 30 milyon doza kadar aşı alınabilecek

    Hayırlı uğurlu olsun
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını açıkladı: Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur. Bu miktarın 'ye bir hafta içinde ya da ocak başında gelmesi beklenmektedir. Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni olabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır.




    Prof. Dr. Uğur Şahin


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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye, Biontech ile anlaşma imzaladı