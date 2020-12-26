



ŞOK İFADE: İLİŞKİMİZ KARABAT'IN TECAVÜZÜYLE BAŞLADI

CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede 'Sevgilim' dediği CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürdü. Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" dedi.







'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'

Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.