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    koronavirüs mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu 'nin başkenti 'dan tahliye seferi yaptı

    Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan 'nin başkenti 'dan 'a tahliye uçuşu yaptı. Yolculara ’nda PCR testi yapıldı.

    AA
    THY Londra'dan tahliye seferi yaptı

    Türk Hava Yolları yeni tip koronavirüsün mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.

    UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
    Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

    Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

    YOLCULAR PCR ALANINA GÖTÜRÜLDÜ
    İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

    Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

    Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.

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