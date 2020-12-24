CHP'nin Türkçe ibadet saplantısı devam ediyor! Geçmişten asla ders almıyorlar

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın "CHP'nin Türkçe ibadet saplantısı devam ediyor!" adlı köşe yazısı:



Sürekli makulü aradığımızdan olsa gerek bazı işlere akıl sır erdiremiyoruz. Sokakta kime sorsanız Türkçe ibadet konusunda söyleyecekleri üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu ülke tarihinin en büyük zulümlerinden biri olduğu için vatandaş hâlâ öfkelidir. Ama görülen o ki, CHP bu işten ders almak bir kenara konuyu bir ideolojik saplantı haline getirmiş. Ellerine geçen ilk fırsatta Türkçe Kuran okuma etkinliği düzenlemelerinin başka türlü bir anlamı yok.

Biz "Üzerinden 70 yıl geçti. Artık kimse böyle bir saçmalığa bulaşmaz veya bulaşmak istemez" diye düşünürken onlar bunu öncelikli mesele olarak görüyormuş. Bir de sözüm ona bu işleri hoşgörü kılıfı altında yapıyorlar. Ama açık bir provokasyondan başka bir şey değil. Demek ki, kafalarının içinde hâlâ jakoben bir tavırla bu milletin diniyle oynamak var.





70 YIL ÖNCE DE BÖYLE BAŞLADI

Tavır aynı tavır. 70 yıl önce de böyle başlamıştı. Birkaç deneme ve teşvik... Sonra dayatma. 1940'lı yıllara gelindiğinde bu ülkede Arapça ezan okumak yasaklanmıştı. İmam ve müezzinlerin durumdan ne kadar rahatsız olduğu bilinir. Türkçe ezan okumaktan kaçmak için ezanlar delilere ve çocuklara okutulmuş. Müslümanlar için öylesine onur kırıcı bir tavırdı ki, hatırası hâlâ acı bir biçimde hatırlanır. İnsanların zaten 1950 yılında kitleler halinde Demokrat Parti'ye yönelmesinin arkasındaki en büyük gerekçelerden biri bu Türkçe ibadet meselesidir. O gün bugündür CHP bu ülkede tek başına iktidar yüzü görememiştir.







Türkiye'de siyaset çok farklı biçimlerde analiz edilebilir. Seçmen davranışlarında ekonominin rolü, dış politikanın rolünü falan istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Ama bütün bunların altında bu milletin CHP'ye Türkçe ibadet yüzünden duyduğu öfke vardır. Milletin dini hassasiyetlerine zerre kadar saygı duymayan sözüm ona aydınlanmacı bir kafa hiçbir yere gitmemiş. Yerinde duruyor. Çünkü tartışmalarda hemen fark ediyorsunuz. Durup durup lafı bir şekilde Türkçe ibadet yapmanın aslında pek daha iyi olacağına getirdikleri ortada. Dediğim gibi bir fırsatını bulsalar bu milleti dini konusunda da aydınlatacaklar.

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