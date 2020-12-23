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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri Meclis'in temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte artık bütçe iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in tüm ülkenin bütçesi haline gelmiştir. Bütçemize katkı sunan istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımıza hizmet edecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Fakat bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmaktır. Bütçe üzerindeki tartışmaların daha yoğun ve kapsamlı olması gayet tabiidir.

Bu bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Fikri olan fikrini söyler fikri olmayan ise hakaretle, yalanla kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmelerinde bunların da olduğunu üzüntüyle gördük.

Şahsımıza, grubumuza, hükümetimize ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları içlerindeki nefreti dışa yansıtmaktan ibarettir. Bunun takdirini tüm milletimize bırakıyoruz.

Bizim üzüldüğümüz husus ülkemizde vizyoner politika ortaya koyan program ve proje üreten halkın kafasını karıştırmaya çalışan değil üreten muhalefetin eksikliğidir. Bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yanaları milletin gözünün içine baka baka kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini hala tek parti devrinde sanıyorlar.

Kendilerini tek parti devrinde sanıyorlar. Demokraside asıl olan tehditler yağdırmak değil millete hizmet etmektir. Kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme mecburiyeti yoktur.

Beyhude yere çırpınıyorlar. Temizlenmeden milletin karşısına çıkmamaları lazım. Gün geçmiyor ki taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım.