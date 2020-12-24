CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir skandala imza attı. Mevlana'nın ölüm yıldönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an-ı Kerim okundu. Bu durum pek çok kesimin tepkisini çekerken son olarak Diyanet İşleri Başkanı da bir açıklama yayınlayıp duruma tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelen tepkilerden sonra geri adım attı.
"KONUYU BEN DE SONRADAN ÖĞRENDİM"
Bugün konuyla ilgili konuşan İmamoğlu "Ben de konuyu, tartışmalar gündeme oturduğunda öğrendim. Şunu hepiniz bilirsiniz ki; bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp, çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım"
KENDİSİ PAYLAŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili bilgim yok dese de Şeb-i Arus programı İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün AK Parti Grup Toplantısı'nda İBB'nin Türkçe Kur'an-ı Kerim skandalıyla ilgili şunları söyledi "Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi Yasin-i Şerif'ten aslına uygun olarak okumak sana birşey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın madem. Herşey istismar ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar olacak. Bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var oraya sorun. Dert başka, dert bu ülkenin değerleri ile oynamak. Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da belirttiği gibi istiklal mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır."
DİYANET DE AÇIKLAMA YAPTI
Diyanet İşleri Başkanlığı da dün akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kur'an'ın tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir.