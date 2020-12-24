CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir skandala imza attı. Mevlana'nın ölüm yıldönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an-ı Kerim okundu. Bu durum pek çok kesimin tepkisini çekerken son olarak Diyanet İşleri Başkanı da bir açıklama yayınlayıp duruma tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelen tepkilerden sonra geri adım attı.

"KONUYU BEN DE SONRADAN ÖĞRENDİM"

Bugün konuyla ilgili konuşan İmamoğlu "Ben de konuyu, tartışmalar gündeme oturduğunda öğrendim. Şunu hepiniz bilirsiniz ki; bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp, çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım"