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    'ın çıkmasını isteyen , Başkan Erdoğan'a, "Burası 'in devletidir. Kimsin sen ya, kimsin" dedi

    Genel Başkanı Kemal , meydanlarda “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diye bağıran ’ı savunurken baltayı taşa vurdu. Avrupa'nın kararına uyulup 'daki 40 kişinin katili Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasını savundu. 'in devletidir diyen Kılıçdaroğlu, "Dün yaptığı konuşma, efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız. Kimsin sen ya, kimsin?" dedi.

    Sabah
    Atatürk Selahattin Demirtaş’ın çıkmasını isterdi

    CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğun arkasında siyasi amaç olduğu şeklindeki kararına tepki gösterilmesine Mustafa Kemal Atatürk'ü öne sürerek karşı çıktı.

    ATATÜRK ÜZERİNDEN DEMİRTAŞ'I KOLLADI

    Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı hatırlattı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM'in söz konusu kararına yönelik eleştirilerini kastederek "Dün yaptığı konuşma, efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız. Kimsin sen ya, kimsin? Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir, sana papuç bırakmaz. Böyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir anlayıştan geliyoruz buraya?" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını isteyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a, "Burası Mustafa Kemal'in devletidir. Kimsin sen ya, kimsin" dedi