Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı hatırlattı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM'in söz konusu kararına yönelik eleştirilerini kastederek "Dün yaptığı konuşma, efendim ben o karara uymam, o karara uymayacağız. Kimsin sen ya, kimsin? Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir, sana papuç bırakmaz. Böyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir anlayıştan geliyoruz buraya?" ifadelerini kullandı.

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