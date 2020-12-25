



300 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI

Operasyonun ardından rüşvet alımının detayları da ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi'nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100'e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı öğrenildi. Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız olduğu öne sürülen işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta veya İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği belirtilerek, işletme sahiplerinin, eski belediye başkanı Kadir Aydar'a yönlendirildiği belirtildi. Bu işletme sahiplerinden de Ceyhanspor'a bağış ya da kreş yapımına destek olarak para alındığı ancak bu paraların belediyenin ya da kulübün kasasına girmediği, bunun yanı sıra imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği kaydedildi.