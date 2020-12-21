Kitabın mahkeme tarafından yapıldığı, masrafının mahkeme tarafından ödendiği gibi haberler çıktı fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu kitap tamamen tarafımızca yapılmıştır. Kamuoyunun, ailelerin ve gençlerin bu veya buna benzer sistemlerin ne kadar büyük tehlike yarattığını, nasıl mağduriyetler oluşturabileceğini göstermek amacıyla yapılmış, bir kitap" şeklinde konuştu.