Yasak ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkal, fırın, kasaplar açık mı?

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00 den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Tüm türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamalar 31 Aralık Perşembe günü 21.00'dan başlayıp 4 Ocak saat 05:00'e kadar sürecek.