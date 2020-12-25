Yasak ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkal, fırın, kasaplar açık mı?

Hızlı artan vaka sayılarını azaltmak amacıyla alınan önlemler arasında sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Hafta sonuna az bir zaman kala binlerce vatandaş Yasak ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki temel ihtiyaçlarını almak isteyenler dışarıya çıkabilecek mi? Bu kısıtlamadan muaf olan yerler nereler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkal, fırın, kasaplar açık mı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAKKAL, FIRIN, KASAPLAR AÇIK MI?
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00 den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Tüm türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamalar 31 Aralık Perşembe günü 21.00'dan başlayıp 4 Ocak saat 05:00'e kadar sürecek.