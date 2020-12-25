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    • 25.12.2020 16:59
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    da mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı

    Son dakika haberi... 'de bir binada çıkan da balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı!

    Karasoku Mahallesi Meydan Sokak'ta Iraklı iki ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

    Kısa sürede binayı saran duman nedeniyle 12'si çocuk 17 kişi evlerinde mahsur kaldı. Binanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan çocuklar, zemin kattaki pencere demirlerine tırmanarak insan zinciri oluşturan gençler tarafından tek tek kurtarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek, balkondan yetişkinleri tahliye etti.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın kolonlarının zarar gördüğü ve çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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