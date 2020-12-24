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    • 24.12.2020 23:25
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    'nda sürpriz kabul: Başkan , Yusuf Yazıcı ile görüştü

    Başkan , eşi 'la birlikte, 'nın Lille takımında forma giyen 'yı kabul etti. Yazıcı, Başkan Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.

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    Haberler Güncel Atatürk Havalimanı'nda sürpriz kabul: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Yazıcı ile görüştü