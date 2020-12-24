Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Başkan Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.
İşte kabulden kareler;
- Güncel
- 24.12.2020 23:14
- -
- Son Güncelleme:
-
- 24.12.2020 23:25
Atatürk Havalimanı'nda sürpriz kabul: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Yazıcı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti. Yazıcı, Başkan Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.