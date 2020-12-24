Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, "Sizin gibi Cumhuriyetimizi koruyan ve ön saflarda savaşan yürekli aslanlarla yemek yemek beni çok duygulandırdı. Ortamınızı da çok beğendim. 2000'den sonra bayağı bir gelişmiş, şartlarınız da düzelmiş. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün ben sizi şereflendirmedim, siz beni şereflendirdiniz" dedi.



Programda, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da hazır bulundu.





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