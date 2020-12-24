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    • 24.12.2020 23:38
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'de komandolarla bir araya gelip yemek yedi

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'de terörle mücadelede görev alan komandolarla bir araya geldi. Ersoy, komandolara yaptığı konuşmada "Sizin gibi Cumhuriyetimizi koruyan ve ön saflarda savaşan yürekli aslanlarla yemek yemek beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

    Bakan Ersoy komandoları ziyaret etti

    Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı 1. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra bölgede terörle mücadelede görev alan komandolarla yemek yedi.



    "BUGÜN BEN SİZİ ŞEREFLENDİRMEDİM, SİZ BENİ ŞEREFLENDİRDİNİZ"
    Bakan Ersoy, yemek öncesi Mehmetçiğe hitaben yaptığı konuşmada, en son 2000 yılında deprem zamanında kışlada yemek yediğini anlattı.

    Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, "Sizin gibi Cumhuriyetimizi koruyan ve ön saflarda savaşan yürekli aslanlarla yemek yemek beni çok duygulandırdı. Ortamınızı da çok beğendim. 2000'den sonra bayağı bir gelişmiş, şartlarınız da düzelmiş. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün ben sizi şereflendirmedim, siz beni şereflendirdiniz" dedi.

    Programda, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da hazır bulundu.

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