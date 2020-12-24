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    • 24.12.2020 17:20
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    propagandası yapan ’nin satıcılığından tutuklanmasının ardından destek mesajını sildi

    Eli kanlı terör örgütü 'nın propagandası yapan futbolcu ’nin, 'da şantaj, haraç ve kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından 'nın daha önce Naki için attığı destek mesajını hesabından kaldırdığı görüldü.

    CHP destek mesajını apar topar kaldırdı

    Bir dönem Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 'nin, 'da şantaj, haraç ve kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

    Alman Welt gazetesinde yer alan haberde, Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğu yazıldı.

    ALMAN SAVCI: PKK'YA SEMPATİLERİNİN BULUNDUĞU YÖNÜNDE BULGULAR VAR
    Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü 'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.


    CHP APAR TOPAR SİLDİ
    Bu gelişmenin ardından, daha önce "İnadına Barış. Deniz Naki yalnız değildir" mesajını paylaşan , Naki'ye destek verdiği paylaşımını hesabından kaldırdı.

    KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

    6 AYDIR GÖZALTINDA
    Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan 6 aydır gözaltında olduğu bildirildi.

    Welt gazetesine yer alan haberde, daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğunu yazdı.

    Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.

    Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği belirtildi.

    Ancak Balthasar, "Şu anda özellikle PKK için mali kaynak sağlandığını teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.

    Soruşturma sonunda PKK bağlantısının bulunması halinde olaya Federal Başsavcılığın bakacağı öğrenildi.

    Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

    Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

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