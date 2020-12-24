AMEDSPOR'DA PKK'YA DESTEĞİ SÜRDÜRDÜ

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne verdiği desteği sürdüren futbolcu, 2016'daki Nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.