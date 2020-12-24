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    • 24.12.2020 17:53
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    ’nde İYİ Parti ve arasında makam kavgası!

    Yerel seçimlerde Başkanı seçilen ’li , ittifakı İYİ Parti’ye adeta savaş açtı. ’in Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından ittifakta soğuk rüzgarlar esti. Başkan Tanju Özcan, İyi Parti'ye önerdiği isim reddedilince başkan yardımcılığı görevine CHP'li ismi getirdi.

    DHA

    31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li Bolu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mansur Şen, istifa etti.

    İstifanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İyi Parti İl Yönetimi'ne, başka bir İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz'ı başkan yardımcılığı görevine getirmek istediğini söyledi.

    ÖZCAN'IN TEKLİFİNİ İYİ PARTİ KABUL ETMEDİ
    Ancak İyi Parti İl Yönetimi, Ahmet Yılmaz'ın başkan yardımcısı yapılmasına karşı çıktı.

    Parti yönetimi, başkan yardımcılığı görevine İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Alparslan'ın getirilmesini talep etti.

    "KİMİNLE ÇALIŞMAK İSTERSEM ONU ATARIM"
    Bu isteğin üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Başkan benim, kiminle çalışmak istersem onu atarım. Ahmet Yılmaz'ı kabul etmiyorsanız. Ben kendi partimden birini atayacağım." dedi.

    CHP'Lİ İSMİ ATADI
    Özcan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin'i belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

    Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Bolu Belediyesi'nde İyi Partili başkan yardımcısı kalmamış oldu.
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    Haberler Güncel Bolu Belediyesi’nde İYİ Parti ve CHP arasında makam kavgası!