"KİMİNLE ÇALIŞMAK İSTERSEM ONU ATARIM"

Bu isteğin üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Başkan benim, kiminle çalışmak istersem onu atarım. Ahmet Yılmaz'ı kabul etmiyorsanız. Ben kendi partimden birini atayacağım." dedi.