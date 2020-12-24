Deniz Naki kimdir? Deniz Naki neden tutuklandı? Bir dönem Türkiye'de top koşturduktan sonra Almanya'da futbol hayatına devam eden, terör destekçisi paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılarak ömür boyu futboldan men edilen Deniz Naki'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Deniz Naki kimdir?
DENİZ NAKİ KİMDİR?
Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 Almanya doğumludur. Naki, FC Düren 77'de futbol hayatına başlamıştır. 1996'dan 2003'e kadar ise FC Düren-Niederau takımının altyapısındaydı.
2003'te Bayer Leverkusen'in altyapısına transfer oldu. 2007-08 sezonunda Leverkusen U-19 takımında forma giymeye başladı. 2008-09 sezonuna da Bayer Leverkusen II takımıyla başladı. 2013-14 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teklifine evet diyen Naki, futbol kariyerinde ilk kez Almanya'nın dışına çıktı. Gençlerbirliği'nde ayrıldıktan sonra, Amed Sportif'te forma giydi.
Türkiye'ye 2013 yılında ilk olarak Gençlerbirliği'ne gelen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.