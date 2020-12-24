Deniz Naki kimdir? Deniz Naki neden tutuklandı? Bir dönem Türkiye'de top koşturduktan sonra Almanya'da futbol hayatına devam eden, terör destekçisi paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılarak ömür boyu futboldan men edilen Deniz Naki'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Deniz Naki kimdir?