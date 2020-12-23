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    • 23.12.2020 15:30
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    Kemal 'nun " ve organ ticaretinden vergi" önerisi sosyal medyada dalga konusu oldu

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada “ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın” demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi sosyal medyada dalga konusu oldu. Belediye Başkanı , konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

    Kılıçdaroğlu dalga konusu oldu

    lideri Kemal , partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" ifadelerini kullanmıştı.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
    Başkan , bugünkü konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organ mafyalarından ve mafyalarından vergi alınsın önerisine sert çıktı. Başkan Erdoğan "Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" ifadelerini kullandı.



    SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI
    Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi sosyal medyada dalga konusu oldu. Belediye Başkanı , konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.



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