CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" ifadelerini kullanmıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organ mafyalarından ve uyuşturucu mafyalarından vergi alınsın önerisine sert çıktı. Başkan Erdoğan "Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satabilirsiniz, örgütler kurabilir, organ mafyacılığı yapabilirsiniz demektir! Sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" ifadelerini kullandı.







SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi sosyal medyada dalga konusu oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.







