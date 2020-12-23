İşte Nedim Şener'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

FETÖ'cüler bu konuda her yalanı söyleyebilir ama izaha muhtaç bir durum var: 29 Mart 2009'da öldürülen Muhsin Yazıcıoğlu hakkında 9 Eylül 2008-23 Mayıs 2012 arasında toplam 61 belge ve rapor bu büroya gönderilmiş. 9 Eylül 2008'den itibaren, yani Yazıcıoğlu daha öldürülmeden FETÖ'cü istihbaratçıların kurduğu C5 isimli illegal büro tarafından takip edilmiş.