AVUKATA NAMUS YEMİNİ ETTİRİLMİŞ!

Yazıcıoğlu dosyasına geçen son dakika ifadesinde helikopterden parça çalan askerlere avukatlık yapan M.A.'ya neden verilen görevi kimseye anlatmadığını sorduğunu belirten itirafçı "M.A. kendisine bu durumun özel bir durum olduğunu, ailesi dahil hiç kimsenin haberi bilgisi olmaması gerektiğinin söylediğini, anlatılacak hususları da kimseye söylememesi konusunda namusu, şerefi ve dini üzerine yemin ettirildiğini söyledi.

"ÖRGÜT TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİ"

M.A ortaokuldan itibaren örgüt tarafından yetiştirilmiş birisidir. Terör örgütü içerisinde kullanılan jargon ile 5 de 5'lik yani terör örgütüne ve elebaşı Fetullah Gülen'e tamamı ile bağlıdır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüt tarafından mı öldürüldüğünü sorduğumuz M.A., bu konuda açıklama yapamayacağını bize söyledi" dedi.