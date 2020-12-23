Son dakika: Koronavirüs salgınında dünyanın ve Türkiye'nin beklediği en etkili korunma yöntemi aşılar. Şu ana kadar BioNTech, Moderna ve Çin aşılarının kullanılması gündemde. Kovid-19 aşılarında ise KDV yüzde 1 olarak uygulanacak.

Koronavirüs salgınına çare olacak aşılar dünyada uygulanmaya başladı. Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı.