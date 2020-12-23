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    • 23.12.2020 08:37
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    'da komşular arasında çıktı! 1 kişi yaralandı

    'nın Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı. Komşusunu bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtıktan sonra giderek teslim oldu.

    Bursa'da komşular arasında bıçaklı kavga! 1 yaralı

    'da komşular arasındaki da 1 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, komşusu O.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

    O.M. yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıdı. Kaçan şahıs ise bir süre sonra giderek teslim oldu.

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    Haberler Güncel Bursa'da komşular arasında bıçaklı kavga çıktı! 1 kişi yaralandı