CİHAZI ÇALAN ASTSUBAY TELEFONUNU NEDEN KAPATTI

Soruşturmadaki bir başka önemli son dakika bilgisi ise helikopterdeki cihazı çaldıkları için basit bir hırsızlık olayı gibi yargılanan askerlerden Aydın Özsıcak'ın kazadan bir gün önce cep telefonunu kapatması. Sonrasında da cep telefonunu 4 gün boyunca hiç açmayan Özsıcak'ın hayatın olağan akışına uygun olmayan bu durumu GSM kayıtlarının veri tabanından sildirilmiş olabileceğini de akıllara getirdi.