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    • 23.12.2020 08:46
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    Koronavirüs bu akşam toplanıyor! Gözler 'nın açıklamasında

    Son dakika haberi... : Koronavirüs saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Dr. basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu toplantısında alınan tedbirlerin neticesi ve yeni tedbirlerin gerekip gerekmediği konusunun masada olması bekleniyor.

    Tedbirler artacak mı? Gözler Bakan Koca'da

    ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak." denildi.


    22 ARALIK TABLOSU
    Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık korona tablosu paylaşıldı. Tabloya göre corona virüsü test sayısı 192 bin 316, vaka sayısı 19 bin 256 ve hasta sayısı 3 bin 309'dur. , Twitter'dan yaptığı açıklamada, aile içi bulaşmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.

    ÇARPICI BİLGİYİ PAYLAŞTI
    Ev içi bulaşma oranlarına dikkat çeken Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor.



    Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." dedi.

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    Haberler Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında