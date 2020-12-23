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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Ev içi bulaşma oranı %85

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Koca açıklamasında, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi" dedi.

    Ev içi bulaşma oranı %85
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Koca açıklamasında, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi" dedi.



    GÖZÜMÜN NURİ
    Domaniç'te 105 yaşındaki Nuri Uysal, kısa süre önce bağırsak kanserini yendi. Geçtiğimiz ay da Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Gördüğü tedaviyle kısa sürede iyileşti. "Maske, mesafe ve temizliğe uyun" dedi.



    DAHA 48 YAŞINDAYDI
    'de 48 yaşındaki Dr. Soner Oğuz 17 Aralık'ta Coronavirüs'e yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 2 çocuk babası Oğuz, dün hayata gözlerini kapadı.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Ev içi bulaşma oranı %85