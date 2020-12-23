Olay, akşam saatlerinde Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir bilardo salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tedbirler sebebiyle kapalı olması gereken bilardo salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.