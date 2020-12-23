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    Koronavirüste son durum: Dört ilde vaka azalıyor

    Coronavirüs ile kararlı mücadele etkisini gösterdi. Günlük vaka sayısı, 'da yüzde 60, ve 'da yüzde 50, 'de yüzde 35 geriledi.

    Dört ilde vaka azalıyor
    Coronavirüs ile kararlı mücadele etkisini gösterdi. Günlük vaka sayısı, 'da yüzde 60, ve 'da yüzde 50, 'de yüzde 35 geriledi.

    İSTANBUL'DAN GÜZEL HABER
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Coronavirüs ile mücadelede sevindiren gelişmeyi paylaştı: Salgının 2. dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan yüzde 25 azaldı.

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    Haberler Güncel Koronavirüste son durum: Dört ilde vaka azalıyor