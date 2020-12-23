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    • 23.12.2020 16:49
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'nde peş peşe önemli kabuller

    Son dakika haberi... Başkan , 'ın Ramin'i ve Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao'yu kabul etti.

    Külliye'de Erdoğan'a güven mektubu!
    'nde gerçekleyen kabulde Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ve 'ın Ramin, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



    KABULLER SÜRECEK
    Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i ayrı ayrı kabul edecek.





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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller