Sağlık Bakanlığı 23 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
EV İÇİ BULAŞMALARI ENGELLEMEK ÇOK ÖNEMLİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" açıklamasında bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
BİRLİKTE MÜCADELE GÜÇLÜ NETİCE VERECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.
NETİCE ALMAYA BAŞLADIK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (21 Aralık) tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
"DAHA BELİRGİN NETİCELER ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerine yer verdi.
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU