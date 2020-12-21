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    Son dakika: 'da satıcılarına şafak operasyonu!

    Son dakika haberleri... 'da satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona leri ve polis helikopteri de destek verdi.

    DHA
    Zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.

    Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    Yapılan operasyona leri ve polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu.

    Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu!