



İZMİRLİ 'ASIL OYUNU' GÖRÜYOR

Buradan Başkan Soyer'e sesleniyorum... Belediyeyi hızla uçuruma doğru sürüklüyorsunuz. Bir yandan zamlarla İzmirlinin cebindekine göz dikerken diğer yandan kentin geleceğini ipotek ettirerek yurtdışından büyük borçlar alıyorsunuz. Bu arada sürekli olarak da pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin çok düştüğünden yakınıyorsunuz. Ancak, tablo böyleyken 254 bin lirayı bir kalemde sizi ve partinizi desteklediği aşikar olan bir basın kuruluşuna tek kalemde aktarıyorsunuz. Büyükşehir'i de 10 yıl yönettiğiniz Seferihisar Belediyesi gibi batırmaya and içmiş gibisiniz. İzmirlinin günü geldiğinde bunun hesabını size sormayacağını sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz... İzmirli sizin oynadığınız 'asıl büyük oyunu' görüyor ve günü geldiğinde gereğini yapacak...