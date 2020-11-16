

*İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Celaleddin Polat, 2017'de Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Sol Düşünce' panelinde konuşmacı olarak yer almıştı



ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Bu şirketin önemi İzmir'de 116 kişinin ölümüne, onbinden fazla kişinin de evsiz kalmasına yol açan 30 Ekim depreminin ardından daha da ön plana çıktı. Ancak, depremin ardından sürekli büyük sözler veren Başkan Tunç Soyer, zihniyetinde bir değişiklik olmadığını gösteren bir icraata imza attı. Bugüne kadar belediyenin mali açıdan çoğu kara delik haline gelen şirketlerine yaptığı keyfi atamalarla 'ulufe dağıtır' gibi davranmakla eleştirilen Soyer, Ege Şehir Planlama şirketi yönetim kurulu üyeliğine, mesleği müzik öğretmenliği olan Tunceli'nin Hozat ilçesi eski Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ı yönetim kurulu üyesi yaptı.



SOYER'LE DOSTLUĞU ESKİYE DAYANIYOR

Soyer ve Celaleddin Polat'ın tanışıklıkları ise eskiye dayanıyor. İki isim, 2017'de o dönem Beylükdüzü Belediye Başkanlığı yapan şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Avrupa Alevi Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Sol Düşünce" panelinde konuşmacı olarak yer almıştı. Panelde kamuoyunda 'komünist başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu da bir konuşma yapmıştı.



KONAK'TAN ADAY ADAYI OLDU

2014-2019 yılları arasında başkanlık yaptığı Hozat'tan ayrılarak daha önce yaşadığı İzmir'e yerleşen Celaleddin Polat, geçtiğimiz yerel seçimde CHP Konak'tan belediye başkan aday adayı da olmuştu.



ŞOFÖRÜNÜ İZDENİZ'E YÖNETİCİ YAPMIŞTI

Tunç Soyer, daha önce turizm ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Grand Plaza'nın yönetimine bu alanla ilgisi olmayan HDPsever Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı almıştı. Soyer, şoförlüğünü yapan Hüseyin Sezer'i de İZDENİZ'e yönetim kurulu üyesi yapmış, gelen eleştiriler üzerine görevden almıştı. Soyer, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'i de ÜNİ- BEL'e yönetim kurulu üyesi olarak getirmişti.