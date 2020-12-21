Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.12.2020 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 17:09
    ABONE OL

    Genel Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

    'ni kuran ve geçtiğimiz hafta partisinin logosunu kamuoyuna tanıtan , bugün partisinin kurucular kuruluyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarıgül, saygı duruşunda bulunurken ellerini açıp dua etmedi. 'nin adayı Anıtkabir'deki saygı duruşunda ellerini açıp dua etmişti. İnce'nin bu hareketi Kemalistlerin tepkisini çekmişti.

    AA
    İHA

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin kurucular kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Sarıgül, başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

    Sarıgül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

    Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

    Sarıgül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    "TDP, Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen demokratik kitle partisidir.

    Atam kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."

    KEMALİSTLERİ KORKUTMAK İSTEMEDİ

    Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mozoloenin önünde saygı duruşunda bulunurken ellerini açmayı tercih etmedi.

    MUHARREM İNCE ELLERİNİ AÇMIŞTI

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e gittiğinde mozolenin önünde saygı duruşunda bulunurken ellerini açıp dua etmişti.

    İnce'nin bu davranışı Kemalist CHP'lilerin tepkisini çekmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Anıtkabir'i ziyaret etti