CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı.
Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.
İLK KEZ PAYLAŞTI
TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı.
"YOLUMUZ KARDEŞLİK VE HUZUR YOLUDUR"
Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz.
Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız!