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    • 17.12.2020 13:09
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    partisinin adını ve logosunu açıkladı

    Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrarik 'de siyaset yapan daha önce 'ni başlatan ve son olarak DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan , Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirdi. Türkiye Değişim Partisi adını duyuran Sarıgül, iki kalp ve yıldızdan oluşan logoyu da duyurdu.

    İHA

    CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı.

    Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

    İLK KEZ PAYLAŞTI
    TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

    "YOLUMUZ KARDEŞLİK VE HUZUR YOLUDUR"
    Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz.

    Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız!

    Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."
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    Haberler Güncel Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı