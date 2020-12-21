FETÖ HESAPLARI GERGERLİOĞLU AÇIKLAMALARINI PAYLAŞIYOR

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergeroğlu'nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları paylaşması dikkat çekti.