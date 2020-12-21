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    • 21.12.2020 17:15
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    ’den da "çıplak arama" propagandası! ’li Gergerlioğlu'nun iftiralarıyla algı operasyonu yaptılar

    Son dakika haberi... 'cü hainler hesaplarından aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propagandaya soyundu. Örgütün son olarak Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu’nun “Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı” iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Firari FETÖ’cü 'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP ’nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları  paylaşması dikkat çekti. Örgütün HDP’li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

    DHA
    FETÖ’den çıplak arama propagandası


    Örgütün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla belirlenen konularda, gerçek dışı bilgilerle sosyal medyada paylaşımlar yaparak Türkiye aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.

    Firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesi, sosyal medya hesaplarından yoğun bir şekilde Türkiye'de polis karakollarında çıplak arama yapıldığı algısını oluşturmak için paylaşım yaptığı belirlendi.



    Terör örgütü üyeleri, Türkiye'de poliste kötü muamele olduğu algısı oluşturmak için bu konuda hem Türkçe hem de yabancı dillerde de paylaşımlar yapıyor.

    FETÖ HESAPLARI GERGERLİOĞLU AÇIKLAMALARINI PAYLAŞIYOR
    Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergeroğlu'nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları paylaşması dikkat çekti.



    Örgütün HDP'li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.



    ÖRGÜT SOSYAL MEDYADA KARANLIK PLANLARI UYGULUYOR
    Güvenlik uzmanlarının DHA'ya verdiği bilgilere göre, örgüt sosyal medyada sahte hesapları gerçek isimler üzerinden açıyor. İlk aşamada bu sosyal medya hesaplarından gerçek bilgiler paylaşıldığını belirten uzmanlar, güven oluşturduktan ve takipçi sayısını artırıldıktan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın ekibinin belirlediği konularda yoğun şekilde kara propaganda yaptığını belirtiyorlar.
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