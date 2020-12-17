CHP'de Bay Kemal iyice köşeye sıkıştı. Muharrem İnce'nin partisine karşı söylemlerinin ardından Mustafa Sarıgül de yeni partisini resmen duyurdu.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında kulis bilgilerini paylaşan program şefi Emine Kavasoğlu CHP'den 4-5 kişinin Muharrem İnce'nin partisine geçeceği bilgisini verdi.

"CHP'DE HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK"

Emine Kavasoğlu, "Aldığımız o kulis bilgilerine göre; CHP için 2021 biraz hareketli geçecek. Bugün CHP'nin ağır toplarından birini aradık. Şahsen konuştum. 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik başlanacağı söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu yönelttim. Tabii ki ismini vermek doğru olmayacak ama tekrar altını çizelim bunun. CHP'deki önemli isimlerden bir tanesi… Ve o da dedi ki; Muharrem İnce'nin kuracağı parti için, CHP'de hareketlilik olduğunu söyledi. An itibariyle 4-5 ismin kararını verdiklerini ve Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"GEÇİŞLER BAŞLARSA ÖNÜ ALINAMAZ"

Ama CHP yetkilileri bir taraftan da bu kararı veren isimleri yolundan çevirmeye çalışıyor. Çünkü CHP'de pek çok konuda rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Eğer ki bu yol açılır ve bir yandan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye bir yandan da Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye geçişler başlarsa bunun önünün alınamayacağı gibi düşünülüyor herhalde CHP'de…" bilgilerini paylaştı.