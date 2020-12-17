Biz istiyoruz ki; hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün ülkemizdeki yurttaşlarımızı bir sevgi altında, bir kalp altında birleştirelim ve kalbimiz Türkiye için, bayrağımız için atsın.

''MUHALEFETİN DERMANI YOK''

Biz 12 sene önce bir ara vermiştik. O arada baktık, değerlendik ki muhalefetin dermanı yok. İktidarın yaptığı iyi çalışmalar varsa bunları anlatacağız ama eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle kamuoyumuzla paylaşacağız. Kararlı, verimli, son derece uyumlu bir kadroyla yola çıktık, değişim başlıyor.