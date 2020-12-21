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    • 21.12.2020 16:58
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    'de operasyonu! 29 kişi gözaltına alındı

    'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Yapılan aramalar sonucunda 259 gram esrar, 30 gram kokain, 36 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 17 adet mermi ele geçirildi.

    DHA
    Denizli'de uyuşturucu operasyonu! 29 kişi gözaltına alındı

    'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı, diğerleri ise şartıyla serbest bırakıldı.



    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 259 gram esrar, 30 gram kokain, 36 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 17 adet mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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