

KİM NEMALANIYORSA

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, tacizin bir insanlık suçu olduğunu, herkesin bu iddiaların üzerine gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Taciz iddiaları, dedikodudan ibaret' denildi. Tacizden kim nemalanıyorsa Allah belasını versin! Tacizi kapatan, sulandıran namerttir. Öyle olmadığı hâlde bunu söyleyen de namerttir" diye konuştu.