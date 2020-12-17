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    • 18.12.2020 06:38
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    Son dakika: ’den için son dakika açıklaması |

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma günü , Kocaeli, , , 'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde don olayı etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

    Günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji bazı illere kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları ile bugün (Cuma) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ARDAHAN VE KARS'TA KAR YAĞIŞI
    Ardahan'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü. Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

    Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 7 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 4 derece kaydedildi. Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir grup genç de karla kaplı ağaçları sallayarak karın keyfini çıkardı. Kars'ta da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Hava sıcaklığının iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars'ta akşam saatlerinde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE 3°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ 3°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

    KOCAELİ 11°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 4°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 6°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 4°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA 9°C, 19°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 11°C, 20°C
    Az bulutlu

    HATAY 9°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MERSİN 13°C, 19°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 0°C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 1°C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU -1°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE 5°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

    KASTAMONU -2°C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK 8°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) yer yer hafif yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AMASYA 1°C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    ÇORUM 2°C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 9°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON 9°C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM -6°C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    KARS -6°C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA -1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 0°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR 0°C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 3°C, 13°C
    Az bulutlu

    SİİRT 4°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 5°C, 15°C
    Az bulutlu
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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için son dakika açıklaması | 18 Aralık hava durumu