Günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji bazı illere kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları ile bugün (Cuma) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.