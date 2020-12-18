Akabinde lince uğrayan Ali Ata, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"MURAT ONGUN VE ÇETESİ..."

Ata, "Bir haftadır hakaret, tehdit, küfüre maruz kalıyorum. Algı yönetimi ile her türlü pislik ve iftirayı attılar bana. Başta Murat Ongun ve çetesi olmak üzere hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.