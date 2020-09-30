CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu ve "Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede" iddiasında bulundu.
Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yer Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası. Fabrika için 20 milyon TL yatırım yapılmış!
Fabrika 8 bin metrekare kapalı alanda kuruldu ve farbrikada 200 çalışan bulunuyor.
Ersin Özalkan; Özgür Özel'in 2019 yılında 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımının tamamlandığını belirterek, "Çömçeci markası ile dondurulmuş ve taze hazır yemek, ünlü mamüller, tatlı, ileri işlenmiş et ürünleri üretmektedir... Sayın vekilim bilgi amaçlı paylaşıyorum, maalesef lokanta olarak algılandık" dedi.
ÖZEL: SANAYİ SİTESİNDEKİ LOKANTANIN ADI BİLE LİSTEDE
Özgür Özel; Gaziantep'te açılan fabrika sayısının 300 denildiğini belirterek, "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede.