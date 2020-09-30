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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu ve "Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede" iddiasında bulundu.

Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yer Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası. Fabrika için 20 milyon TL yatırım yapılmış!

Fabrika 8 bin metrekare kapalı alanda kuruldu ve farbrikada 200 çalışan bulunuyor.

30.09.2020 10:58 - Son Güncelleme: 30.09.2020 11:05
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

Özgür Özel'in; lokanta olarak iddia ettiği yerin Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası olduğu, fabrika için 20 milyon TL yatırım yapıldığı öğrenildi. Fabrikanın 8 bin metrekare kapalı alanda kurulduğu ve 200 çalışanın bulunduğunu öğrenildi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

END Grup Hazır Yemek Gıda Yönetim Kurulu üyesi Ersin Özalkan; Acıoğlu Piza firmasının END Grup şirketlerinden olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

Ersin Özalkan; Özgür Özel'in 2019 yılında 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımının tamamlandığını belirterek, "Çömçeci markası ile dondurulmuş ve taze hazır yemek, ünlü mamüller, tatlı, ileri işlenmiş et ürünleri üretmektedir... Sayın vekilim bilgi amaçlı paylaşıyorum, maalesef lokanta olarak algılandık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

END GRUP'a bağlı olarak satın alınan Acıoglu Piza Hazır Yemek İkram ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Küsget Sanayi Sitesi'nde yer alıyor. Şirket; 8 bin metrekare kapalı alanda toplu yemek üretiminde kullanılan makine ve techizata sahip.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

ÖZEL: SANAYİ SİTESİNDEKİ LOKANTANIN ADI BİLE LİSTEDE
Özgür Özel; Gaziantep'te açılan fabrika sayısının 300 denildiğini belirterek, "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede.

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