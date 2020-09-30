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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve yandaş Sözcü Gazetesi’nden büyük yalan!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu ve "Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede" iddiasında bulundu.

Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yer Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası. Fabrika için 20 milyon TL yatırım yapılmış!

Fabrika 8 bin metrekare kapalı alanda kuruldu ve farbrikada 200 çalışan bulunuyor.

30.09.2020 10:58 - Son Güncelleme: 30.09.2020 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





