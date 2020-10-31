İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yaraların sarıldığı afet bölgelerinden gelen bilgilere göre şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi de yaralandı.
Türkiye İzmir depremine kenetlenmiş, yaralılar için dualar ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki çeken bir harekete imza attı. Bir depremzedeyi hastanede ziyaret eden Özel, ellerini arkaya bağlayarak takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu.
Twitter'da CHP'li Özgür Özel ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un fotoğrafları karşılaştırıldı.
Koca ve Şentop'un hastalara karşı yaklaşımı ile CHP'li Özel'in ellerini arkadan bağladığı fotoğrafı yorumlayan vatandaşlar, Özgür Özel'e büyük tepki gösterdi.
"YATAN SUÇLU DEĞİL, ELİ ARKASINDA OLAN DA SAVCI DEĞİL"
Bir sosyal medya kullanıcısı,"Yatan suçlu değil eli arkasında olan da savcı değil" ifadelerini kullanarak CHP'li Özgür Özel'in skandal tavrına sert tepki gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL'E İNSANLIK DERSİ ŞART!
Bir başka sosyal medya kullancısı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Özgür Özel'in fotoğraflarını karşılaştırarak, "Bir tarafta ego, diğer tarafta samimiyet. Özgür Özel'e insanlık dersi şart" ifadelerini kullandı.
İNSANLARA TEPEDEN BAKAN HOR GÖREN DURUŞ!
Bir vatandaş ise Özgür Özel'in skandal tavrını "Hasta , Özgür Özel'e dahi yüzünü dönmemiş çünkü duruşu hasta ziyareti duruşu değil , duruşu insanlara tepeden bakan ,onları hor gören duruştur. Utandım şahsen..." ifadeleriyle yorumladı.