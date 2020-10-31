



İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yaraların sarıldığı afet bölgelerinden gelen bilgilere göre şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi de yaralandı.



Türkiye İzmir depremine kenetlenmiş, yaralılar için dualar ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki çeken bir harekete imza attı. Bir depremzedeyi hastanede ziyaret eden Özel, ellerini arkaya bağlayarak takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu.



Twitter'da CHP'li Özgür Özel ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un fotoğrafları karşılaştırıldı.