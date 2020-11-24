AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şenocak, "Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi ve "İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!" iddiasında bulundu.

ŞENOCAK: "DEMOKRASİYİ ATATÜRK DİYEMEYEN İL BAŞKANINIZDAN, VEKİLLERE TV YASAĞI KOYAN GENEL MERKEZİNİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Özgür Özel'in söz konusu iddialarına cevap verdi ve "Demokrasiyi kasetle gelip kahve içerek darbe izleyen genel başkanınızdan, Atatürk diyemeyen il başkanınızdan, vekillere TV yasağı koyan genel merkezinizden öğrenecek değiliz. Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!" dedi.