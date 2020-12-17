Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu kim, kaç yaşında, nereli?

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Adapazarı'nda doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdi(1992).

Yüksek Lisansını 'Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni' (Sosyal Siyaset Anabilim Dalı) tezi ile İstanbul Üniversitesi'nde yapıp (1994), 1998 yılında 'Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I.Meşrutiyet' (Sosyoloji) tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı.

Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükseldi.