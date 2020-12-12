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    • 12.12.2020 16:54
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    Son dakika: ve 22 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları 'de

    Sona dakika haberine göre Eş Genel Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Başkanlığına sunuldu.

    AA
    Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

    Sancar'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke."

    Gelen dosyalar arasında Nuran İmir'in 3, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, İmam Taşçıer ve Hişyar Özsoy'un 2'şer dosyası bulunuyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mithat Sancar ve 22 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de